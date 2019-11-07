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'da tıp merkezinde doktoru tabancayla vurdu

'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan , yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:47
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Aida A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Celal T., belindeki tabanca ile Aida A.'ya ateş etti.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Karnından vurulan Aida A. ağır yaralanırken Celal T. olay yerinden kaçmak istedi.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Yaralı Aida A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
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