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Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
10:31
Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!
Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Genç şarkıcının kızı ile çektiği son görüntüsü yürekleri dağladı. Onur Şener, 9 yıl önce de O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yapmıştı. İşte kahreden olayın detayları