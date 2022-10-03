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Haberler Yaşam Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 10:31

Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Genç şarkıcının kızı ile çektiği son görüntüsü yürekleri dağladı. Onur Şener, 9 yıl önce de O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yapmıştı. İşte kahreden olayın detayları

Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

Kan donduran olay dün gece Çankaya'daki bir eğlence mekanında yaşandı. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi.

Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı.

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Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

Ankara’da öldürülen Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Hadise ile düeti tıklanma rekorları kırmıştı!

PUSU KURDULAR
Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı.

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