Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için öldürülen Onur Şener'in sanatçı Hadise ile düeti yeniden gündem oldu | Video
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Onur Şener, Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için öldürülmüştü... Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı.