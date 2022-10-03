Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için öldürülen Onur Şener'in sanatçı Hadise ile düeti yeniden gündem oldu | Video

Onur Şener, Ankara'da istek şarkıyı bilmediği için öldürülmüştü... Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplarken yıllar içerisinde birçok mekanda sahne aldı.