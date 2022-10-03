Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı ile şarkı söylediği son görüntüsü yürekleri dağladı | Video

Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle müzisyen Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Genç müzisyen Onur Şener'in kızı ile çektiği son görüntüsü ise yürekleri dağladı..