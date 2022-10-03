Video Yaşam Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video

Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video

03.10.2022 | 13:23

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Ankara'da istekte bulunulan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle öldürülen 45 yaşındaki şarkıcı Onur Şener hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, dehşete düşüren o anları anlattı.

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Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, 45 yaşındaki solist Onur Şener, kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgiliyse başta İlker Y. olmak üzere Ali G, Semih S., Jale E., ve Gözde G. Olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"
Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlatıydı. Öne dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şahdamarı kesilmiş. Polis geldi. Birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı. Kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZARİF VE BEYEFENDİ BİRİSİYDİ"
Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan ise, "Onur, çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş. Bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şahdamarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık. Centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" şeklinde konuştu.

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