Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:03
03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:20
01:57
Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video 03.10.2022 | 13:06
06:15
01:23
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video 03.10.2022 | 12:47
00:38
İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video 03.10.2022 | 12:28
02:25
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25
03:00
04:53
01:32
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.10.2022 | 12:13
02:32
Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 03.10.2022 | 11:41
00:58
01:43
25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 03.10.2022 | 11:40
01:34
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:24
02:41
Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 03.10.2022 | 11:09
05:44
Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
01:01
Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:10
02:41
01:14
İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 03.10.2022 | 11:08
11:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 03.10.2022 | 11:00
Ankara'da istekte bulunulan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle öldürülen 45 yaşındaki şarkıcı Onur Şener hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, dehşete düşüren o anları anlattı.
"KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"
Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlatıydı. Öne dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şahdamarı kesilmiş. Polis geldi. Birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı. Kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ZARİF VE BEYEFENDİ BİRİSİYDİ"
Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan ise, "Onur, çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş. Bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şahdamarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık. Centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" şeklinde konuştu.