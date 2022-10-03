Video Yaşam SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! İşte, Onur Şener'in ölümündeki flaş detaylar | Video
SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! İşte, Onur Şener'in ölümündeki flaş detaylar | Video

SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! İşte, Onur Şener'in ölümündeki flaş detaylar | Video

03.10.2022 | 13:56

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Son dakika: Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Öte yandan olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye yollandı. Şener'in arkadaşı ise korkunç anları anlattı: "Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş..."

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Onur Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı."

"ÇOK BEYEFENDİ BİRİSİYDİ"
Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan ise "Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur'u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur'un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle" diye konuştu...

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