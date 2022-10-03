Video Yaşam İstek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dikkat çeken detay | Video
İstek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dikkat çeken detay | Video

İstek şarkıyı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde dikkat çeken detay | Video

03.10.2022 | 12:34

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Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı.

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