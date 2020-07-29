Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya Kurban bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri burada

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 31 Temmuz 2020 il il bayram namazı saati bilgisi!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ŞÖYLE;