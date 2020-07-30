Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul bayram namazı saati ve Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa Kurban Bayram namazı saatleri!

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Her yıl aynı coşku ve mutluluk ile karşılanan Kurban Bayramı, 31 Temmuz'da idrak edilecek. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. Bu nedenle bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri bilgisi de yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Kayseri bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, 2020 İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!