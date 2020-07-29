Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Kurban saat kaçta kılınacak? ile 2020 , , , , ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Her yıl aynı coşku ve mutluluk ile karşılanan Kurban Bayramı, 31 Temmuz'da idrak edilecek. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. Bu nedenle saat kaçta sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri bilgisi de yayınlandı. , , İzmir, , , Kocaeli, Gaziantep, , Diyarbakır ve il il bayram namazı saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, 2020 İstanbul'da kılınacak? İşte il il bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:11
Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala , , İzmir, , , Kocaeli, Gaziantep, , Diyarbakır ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. sorusunun cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 31 Temmuz 2020 il il bayram namazı saati bilgisi!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ŞÖYLE;

Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
SON DAKİKA