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RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
08:46
RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Aralık ayının son haftasına özel birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıktı. 24 Aralık itibariyle raflara dizilen Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Yeni yıl alışverişi öncesi, televizyondan makarna çeşitlerine, zeytinyağından pirince, sucuktan peynir türlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. İşte; Tarım Kredi katalog 27-31 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...