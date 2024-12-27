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Haberler Yaşam RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Giriş Tarihi: 27.12.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:46

RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Aralık ayının son haftasına özel birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıktı. 24 Aralık itibariyle raflara dizilen Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Yeni yıl alışverişi öncesi, televizyondan makarna çeşitlerine, zeytinyağından pirince, sucuktan peynir türlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. İşte; Tarım Kredi katalog 27-31 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Yeni yıl alışverişi öncesi Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette geniş bir ürün yelpazesi satışa sunuldu. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 27-31 Aralık fiyat listesi...

RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG
Televizyon - 4.799 TL
Patlatmalık Mısır - 16,90 TL
Sos Çeşitleri - 32,50 TL
Çiğköfte - 69,90 TL
Pastaban Kakaolu 3 Kat - 69,95 TL
Kakao - 43 TL
Sade Krem Şanti - 39,75 TL
10'lu Hamur Kabartma Tuzu - 15,75 TL

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RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

10'lu Şekerli Vanilin - 10,75 TL
Damla Çikolata Çeşitleri - 59 TL
Kornişon Turşu - 37,50 TL
Karışık Turşu - 23,50 TL
Acı Biber Turşusu - 29,50 TL

RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Bütün Piliç Çeşitleri - 84 TL
Dana Macar Salam Dilimli - 18,50 TL
Soğan Halkası - 75,90 TL

RAFLARDAN SEPETE İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 27-31 Aralık: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Tereyağı - 289 TL
Taze Kaşar Yuvarlak - 265 TL
Yağlı Süt - 27 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir - 73,90 TL

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