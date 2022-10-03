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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:17

SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

Son dakika: Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Genç şarkıcının kızı ile çektiği son görüntüsü yürekleri dağladı. Onur Şener, 9 yıl önce de O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yapmıştı. Öte yandan olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye yollandı. Şener'in arkadaşı ise korkunç anları anlattı: Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş...

SABAH İNTERNET
Dilhan Dumanoğlu
ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

Kan donduran olay dün gece Çankaya'daki bir eğlence mekanında yaşandı. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi.

SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı.

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SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!

PUSU KURDULAR
Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı.

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