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SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:07
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
14:17
SON DAKİKA: Şarkıcı Onur Şener’in son görüntüsü ortaya çıktı! Arkadaşı anlattı: Şah damarı kesilmiş!
Son dakika: Ankara'da dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı. Kanlar içinde kalan Şener kurtarılamadı. Genç şarkıcının kızı ile çektiği son görüntüsü yürekleri dağladı. Onur Şener, 9 yıl önce de O Ses Türkiye yarışmasına katılarak şarkıcı Hadise ile düet yapmıştı. Öte yandan olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye yollandı. Şener'in arkadaşı ise korkunç anları anlattı: Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş...