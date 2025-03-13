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Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
21:23
Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
BİM, 14 Mart Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Mutfak eşyalarından ev gereçlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. Pasta tabağı, meşrubat bardağı ve set üstü ocak gibi ürünlerin yer aldığı bu haftaki katalog alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte, 14 Mart BİM aktüel ürünler listesi...