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Haberler Yaşam Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:23

Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...

BİM, 14 Mart Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Mutfak eşyalarından ev gereçlerine kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. Pasta tabağı, meşrubat bardağı ve set üstü ocak gibi ürünlerin yer aldığı bu haftaki katalog alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte, 14 Mart BİM aktüel ürünler listesi...

Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...

BİM'in 14 Mart Cuma aktüel ürünleri belli oldu! Evini yenilemek ve mutfak gereçlerini tamamlamak isteyenler için pasta tabağı, meşrubat bardağı ve set üstü ocak gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Cuma günü itibarıyla mağazalarda olacak indirimli ürünler için alışveriş listeleri şimdiden hazırlanıyor. İşte, BİM'in bu haftaki fırsatları!

Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çapa Makinesi 19.990 TL

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Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
  • Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL
  • Polisaj Makinesi 3.190 TL
  • Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL
  • Akülü Vidalama Seti 1.150 TL
  • Darbeli Matkap 999 TL
  • Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL
Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
  • Boyacı Seti - 5li 225 TL
  • Çok Amaçlı Elastik Kova 129 TL
  • Silikon Tabancası 99 TL
  • Cam Kazıma Aparatı 45 TL
  • Plastik Boya Karıştırıcı 69 TL
  • Parmak Rulo 49 TL

Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...
  • 4'lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL
  • Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL
  • Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL
  • 6'lı Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL
  • 6'lı Su Bardağı ~260 cc 139 TL