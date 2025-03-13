Haftanın son indirimleri! BİM aktüel 14 Mart Cuma: Yarın satışta! Pasta tabağı, meşrubat bardağı, set üstü ocak...

BİM'in 14 Mart Cuma aktüel ürünleri belli oldu! Evini yenilemek ve mutfak gereçlerini tamamlamak isteyenler için pasta tabağı, meşrubat bardağı ve set üstü ocak gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Cuma günü itibarıyla mağazalarda olacak indirimli ürünler için alışveriş listeleri şimdiden hazırlanıyor. İşte, BİM'in bu haftaki fırsatları!