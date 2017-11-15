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’ün kayınbiraderi ve bacanağı mahkum oldu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 21:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 22:31
Adil Öksüz’ün kayınbiraderi ve bacanağı mahkum oldu

darbe girişiminin bir numaralı ismi ’ün kayın biraderi ile bacanağı gazeteci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahkeme, Âli Sami Yıldırım’a 7 yıl 6 ay, Erdal Şen’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi

darbe girişiminin bir numaralı ismi firari 'ün kayınbiraderi ve bacağına gazeteci İstanbul 14. 'nde yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında açılan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Yıldırım ve Şen bugün karar duruşmasına çıktı.

Hakim başkanlığındaki heyet, Ali Sami Yıldırım'a 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken Erdal Şen hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verdi.

Mahkeme ikilinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. İki sanık yeniden 'ne götürüldü. Ali Sami Yıldırım'ın 'nün Rusya imamı olduğu iddia edilmişti. Yıldırım'ın Adil Öksüz'ü son gören isimlerden birisi olduğu iddia ediliyor. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da aynı binada oturan Erdal Şen'in ise örgütün medya yapılanması içerisinde olduğu iddia edilmişti. Adil Öksüz, skandal şekilde serbest bırakılmış 18 Temmuz 2016 günü ortadan kaybolmuş bir daha bulunamamıştı.

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Adil Öksüz’ün kayınbiraderi ve bacanağı mahkum oldu
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