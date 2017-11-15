Adil Öksüz’ün kayınbiraderi ve bacanağı mahkum oldu

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ve bacağına gazeteci Erdal Şen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında açılan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Yıldırım ve Şen bugün karar duruşmasına çıktı.



Hakim Cem Karaca başkanlığındaki heyet, Ali Sami Yıldırım'a 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken Erdal Şen hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verdi.



Mahkeme ikilinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. İki sanık yeniden Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ'nün Rusya imamı olduğu iddia edilmişti. Yıldırım'ın Adil Öksüz'ü son gören isimlerden birisi olduğu iddia ediliyor. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da aynı binada oturan Erdal Şen'in ise örgütün medya yapılanması içerisinde olduğu iddia edilmişti. Adil Öksüz, skandal şekilde serbest bırakılmış 18 Temmuz 2016 günü ortadan kaybolmuş bir daha bulunamamıştı.

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