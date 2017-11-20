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2017 sorgulama! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 20.11.2017 14:11
AÖF sınav giriş yeri 2017 sorgulama! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu öğrencilerin yanıt aradığı konuların başında geliyor. AÖF sınavları için geri sayım başladı. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak AÖF sınavlarının yerleri açıklandı! AÖF 2017 sorgulamak için haberimizde detaylı bilgileri bulabilirsiniz! AÖF ile ilgili her şey sabah.com.tr'de.

Bilindiği gibi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 25-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyorlar. Öğrencilerin, belgesinin de mutlaka sınava girerken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Sınav tarihleri ve öğrencilerin sorumlu oldukları üniteler erişime açıldı. Öğrenciler Anadolum eKampüs üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Güz Dönemi vize sınavı öncesinde binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci portalından edinebilecek.

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018

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