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Yıldırım'dan 'taşeron' açıklaması

Giriş Tarihi: 4.12.2017 21:47 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 22:25
Başbakan Yıldırım'dan 'taşeron' açıklaması

Yıldırım taşeron düzenlemesi hakkında "Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek." dedi.

Binali Yıldırım, Güney Kore'ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, taşeron düzenlemesi ile ilgili olarak, "Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Kasım ayı enflasyon oranı ile ilgili olarak da Yıldırım, "Beklediğimizden biraz yüksek geldi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek." dedi.

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Başbakan Yıldırım'dan 'taşeron' açıklaması
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