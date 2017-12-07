ABD'nin kararına, İİT Kadın Danışma Konseyi'nden sert tepki

İİT Kadın Danışma Konseyi, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın kararının kınandığı belirtilerek "Bu karar, sorumsuz, vicdanları ve uluslararası hukuku yaralayan bir adımdır. Hiçbir tarihi, siyasi, insani ve diplomatik zemini olmayan bu karar, Müslüman dünyasının yanı sıra tüm insanlığa ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı yapılmış hadsiz bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

KABUL ETMİYORUZ ETMEYECEĞİZ

Yıllardır işgal ve zulüm altında hak ve adalet mücadelesini yürüten özellikle Filistinli kadın ve çocuklar olmak üzere Filistin halkının yalnız olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam'ın ilk kıblesi olan kutsal mescidimiz Harem-i Şerif'e ev sahipliği yapan Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır. Bunun yanında Kudüs, peygamber şehri olması hasebiyle insanlık için de birliğin ve bir arada yaşama tecrübesinin sembolüdür. Kudüs'ün mahremiyetine zarar verecek her adım, barış zeminini ortadan kaldırmaya ve dünya genelinde yeni infiallere sebebiyet verecek gelişmelerin fitilini ateşlemeye matuf bir provokasyondur."

Açıklamada, ABD yönetimi, bu kışkırtıcı girişimden derhal vazgeçerek Kudüs'ün çok kültürlü kimliğine ve tarihi statüsüne saygı göstermeye davet edilerek "İİT Kadın Danışma Konseyi, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararlarıyla da tespit edilen uluslararası konsensüse saygı duymaktadır. Bu, Doğu Kudüs'ün herhangi bir işgal girişimini de uluslararası hukukun ihlali olarak görmektedir." vurgusu yapıldı.

FİLİSTİN ALİMLER BİRLİĞİNDEN KUDÜS İÇİN İNTİFADA ÇAĞRISI

Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğinin BM tarafından da kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, Filistin'in bu çerçevede bağımsızlığını kazanmasının tarihi, siyasi ve insani bir zorunluluk olduğuna işaret edildi.

"FİLİSTİN İÇİN EL ELE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm insanlığı, Filistinli kadınların, çocukların ve mazlumların onurlu istiklal ve istikbal mücadelesini desteklemeye davet ediyoruz. İİT Kadın Danışma Konseyi olarak biz de vicdanın ve hakikatin gereği olan bu mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Çocukların korkmadan, silahların gölgesinden ve kontrol noktalarından geçmeden okullarına gidebildikleri bir Filistin için el ele çalışmayı sürdüreceğiz."

Açıklamada, uluslararası topluma, bir kez daha bu tür sorumsuz ve kışkırtıcı adımlara karşı harekete geçme, ABD yönetimine de açıkladığı yanlış karardan geri dönme çağrısı yapıldı.