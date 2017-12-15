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Cumhurbaşkanı , İstanbul'da konuşuyor

2017 ödülleri, bu akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Cumhurbaşkanı ’ın da katıldığı törenle sahiplerine verildi. Erdoğan, ödül töreninin ardından bir konuşma yapıyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 19:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

15 yıldır büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı , güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Bugün bizim karşımıza dikilen bazı saldırganlar var ya o zaman onların karşısında kalemiyle duran yegane isim Kısakürek'ti.

Biz üstadın ömrü boyunca beklediği İnkılap varya onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz.

Biz Türk milleti olarak daha son sözümüzü söylemedik. Ümmet olarak da son sözümüzü daha söylemedik.

Dibe çakılan başkaları biz tavan yaptık, tırmanan bir nesil var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konuşuyor
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