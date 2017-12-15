Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

15 yıldır büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı , güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz.

Bugün bizim karşımıza dikilen bazı saldırganlar var ya o zaman onların karşısında kalemiyle duran yegane isim Necip Fazıl Kısakürek'ti.

Biz üstadın ömrü boyunca beklediği İnkılap varya onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz.

Biz Türk milleti olarak daha son sözümüzü söylemedik. Ümmet olarak da son sözümüzü daha söylemedik.

Dibe çakılan başkaları biz tavan yaptık, tırmanan bir nesil var.

Ayrıntılar Geliyor...

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