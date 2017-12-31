Milli Piyango yılbaşı bileti sorgula! – 2018 Milli Piyango Sonuçları Tam Liste (MPİ) bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. Milyonların beklediği büyük çekilişe sayılı dakikalar kala birçok ikramiyenin sahibi de belli oldu. 500 Bin TL, 1 Milyon, 2 Milyon ve 5 Milyon TL'yi kazandıran rakamların belli olmasının ardından Milli Piyango bilet sorgulama sayfası milyonlarca kez aratıldı. 2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste ve MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizde. Peki MPİ bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA SAYFASI NASIL AÇILIR?

Zengin olma hayali ile bekleyen milyonlarca kişinin beklediği an geldi. Birazdan 61 Milyon TL'nin kazanan veya kazananları belli olacak. MPİ bilet sorgulama sayfası ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası;

MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI BURADA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 1 MİLYON, 2 MİLYON VE 5 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

İşte son dakika gelen bilgilere göre Milli Piyango'nun kazandıran numaraları;

MİLLİ PİYANGO 61 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9794035

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango için bilet aldınız ve size çıkan ikramiyeyi kolay bir şekil öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Sabah.com.tr'de bulunan MPİ bilet sorgulama sayfası ile biletinizdeki 6 haneli numarayı yazarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

100 BİN LİRANIN ALTINDAKİ İKRAMİYE KAZANANLAR BELİRLENDİ

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

Öte yandan, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE BURADA OLACAK