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", 'de provokatif adımlar attı"

Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığının () ’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi nedeniyle ’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir." açıklamasında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 19:57
ABD, Suriye'de provokatif adımlar attı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin kuzeybatısındaki kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin tarafından atılan provokatif adımlar olduğu vurgulandı.

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ABD'nin Suriye'de Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler yaratarak bu bölgeleri izole etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada "'un Suriye'deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle , Afrin'e yönelik operasyon başlattı. ABD'nin Suriye'deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "/KCK/PYD-YPG ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

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Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin'den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurmuştu.

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"ABD, Suriye'de provokatif adımlar attı"
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