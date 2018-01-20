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Tüm camilerde o sure okunacak

Başkanı Prof. Dr. , Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 20:09
Tüm camilerde o sure okunacak

Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla tüm müftülükler ve Diyanet personeline mesaj göndererek, bütün camilerde Türk ordusu için dua edileceğini belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim."

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Tüm camilerde o sure okunacak
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