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'ın sahne aldığı mekanda kavga

'de, 'ın sahne aldığı eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 01:36
Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda kavga

Alınan bilgiye göre, S.D. Konak'ın sahne aldığı mekana silahlı şekilde girmeye çalıştı. Bu sırada mekanın özel güvenlik görevlileriyle S.D. arasında tartışma yaşandı.

Konak'a yönelik hakarette bulunarak silahını ateşlediği iddia edilen şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor

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Volkan Konak'ın sahne aldığı mekanda kavga
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