Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş ya olacak ya olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresinde katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da yakalanmasına ilişkin, "Sözde başları Çekya'da tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür." dedi.

"TEMENNİMİZ HAKKIN TECELLİ ETMESİ"

Erdoğan, kongre öncesinde, 11 Nisan Spor Salonu dışında kendisini bekleyen vatandaşları parti otobüsü üzerinden selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı vatandaşların Kasım 2002'den beri kendisini hiç yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Çok anlamlı bir dönemde Şanlıurfa 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız ve bugün öğlen civarı, 2 bin 21 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir." idiye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin Harekatı' açıklaması

Erdoğan, teröristlerle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.' dedik. Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.





Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin Erdoğan, "Şimdi PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Hak tecelli eder. Bunlar ümmeti böldüler, bu milleti parçaladılar. İşte onun için biz bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Yoksa bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle. Bu mücadeleyi de bu şekilde sürdürüceğiz. Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teslimiyle adaletin tecellisi görülür



Erdoğan, Mehmetçik ve ÖSO'nun omuz omuza bir mücadele verdiklerini hatırlatarak, Afrin'de gece gündüz mücadelenin sürdüğünü ve sürmeye devam edeceğini, sonunda da zafere ulaşılacağını bildirdi.







Konuşmasında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Yok. Paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş. Paralel devletin mensupları nerede? Pensilvanya'da. Varsınlar diğerleri de onların yanına gitsin. Arkalarında kimlerin olduğunu biliyor değil mi? Bizde diyoruz ki samimi olanlar bizimle beraber. Samimi olmayanlar da orada. Hep seslendik, 'Ey Amerika, bu adamı bize ver. Bunu deport et, bak bu adam bu ülkede darbe girişiminde bulundu. Dolayısıyla bu adamı daha fazla saklarsan, bizim ittifakımıza yanlış hareket edersin.'"