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TSK'dan ders niteliğinde Afrin paylaşımı

TSK'nın yaptığı paylaşımda 'Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır' ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 21:00
TSK'dan ders niteliğinde Afrin paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin kent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerin Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul gibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.

TSK'dan fotoğraflı harekat mesajı

ŞEHİRLERİ TARUMAR ETTİLER

TSK'nın paylaşımında; Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul kentleri diğer ülkelerin harekatları sonrası harap şekilde görülüyor.

TÜRKİYE FARKI

Afrin kent merkezinin ise harekat sonrası zarar görmeden, harekat öncesi halinde kalması, Türkiye'nin nasıl titiz şekilde çalıştığını ve nasıl insancıl bir harekat yürüttüğünü gözler önüne serdi.

İŞTE TSK'NIN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR





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TSK'dan ders niteliğinde Afrin paylaşımı
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