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lı Şehit Uzman çavuşun ablasından ders gibi sözler

'deki Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan , 'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ablası, "Benim kardeşim kahraman, onlar hain leş kargaları. Ağlayıp onları güldürmeyeceğiz" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 18:15
Bursalı Şehit Uzman çavuşun ablasından ders gibi sözler

Şehit 'nun cenazesi önce Osmangazi'ye bağlı Maksem Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

"SÜTÜM SANA HELAL OLSUN"

Şehit oğlunun kamuflaj montunu giyerek dışarıya çıkan anne , "Sütüm sana helal olsun, aslan oğlum" diyerek tabutuna sarıldı. Cenaze daha sonra Mihraplı Cami'ine getirildi. Cenaze namazına protokolün yanı sıra binlerce lı katıldı.

Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan abla Ebru Yıldız, "Benim kardeşim kahraman, onlar hain leş kargaları. Ağlayıp onları güldürmeyeceğiz" dedi.

Acılı baba Cüneyt Çobanoğlu, cenaze namazının ardından oğlunun tabutunu top arabasına taşıdı. Oğlunun kamuflaj montunu giyerek cenazeye katılan anne Sevim Çobanoğlu ise, "Benim oğlum süt gibi kokardı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin 6 ay önce evlendiği eşi Yasemin Çobanoğlu da ayakta durmakta güçlük çekerken, yardımına kadın astsubaylar koştu. Eşinin tabutuna sarılan genç kadın gözyaşı döktü.

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Askerler tarafından top arabasına konulan Çobanoğlu, Hamitler Kent Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

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Bursalı Şehit Uzman çavuşun ablasından ders gibi sözler
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