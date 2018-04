Çavuşoğlu’dan Avrupalı siyasilere 'ayrılıkçı dil' uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gençlik, Barış ve Güvenlik" konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuştu.

Sözlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin tebrik mesajı ile başlayan Çavuşoğlu, dünyanın ortak geleceği olan gençlerin maalesef dünyanın dört bir yanında, aşırıcılığın, radikalizmin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, "DEAŞ, El Kaide, PKK, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleri kadınları, çocukları ve gençleri suistimal ve istihdam ediyor." ifadelerini kullandı.

Teröre karşı topyekun bir çabanın ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de nüfusumuzun yarısı 31 yaşının altındadır. Buna ek olarak biz neredeyse bir milyon Suriyeli genci misafir etmekteyiz. Onların ihtiyaçları için onlara özel hükümet yapıları ve politikaları kurduk. Sizi de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatına tam katılmanıza teşvik ediyorum."

Türkiye'de parlamentoya seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, böylece gençlerin ülkede karar verme süreçlerine katılımının sağlandığını kaydetti.

Türkiye'de rol modeller, sosyal entegrasyon ve rehabilitasyon programlarının tesis edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Eğitim de önemli faktörlerden biridir. Biz kimseyi arkada bırakmayacak şekilde herkese eşit fırsatlar sağlıyoruz. Aynı zamanda farklı arka planlara sahip gençler arasındaki diyaloğu teşvik ediyoruz. Tüm bu çabalar bizim sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve 2030 ajandamızı tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

AYRILIKÇI DİLLER UYARISI

Gençlerin barış ve güvenlikteki rolü konusunda karar vericilerin ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu "Batı Avrupa'da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun." dedi.

Bakan Çavuşoğlu siyasilerin basmakalıp söylemlerden kaçınması, bunun yerine birlik mesajlarını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Aşırıcılığın ve radikalizmin bir dine ve topluma mal edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu bizim ortak sınamamızdır ve hep birlikte bununla yüzleşmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dünya barışı ve güvenliğinde gençlerin rolünün büyük önem arz ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun ve Türkiye ile İspanya'nın eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı gibi mevcut kurumların da gençlerin barış ve güvenlik politikalarında rol oynamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz gençliği güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NEW YORK'TAKİ TÜRKEVİ İNŞAATINI GEZDİ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez Binası'nın karşısında inşası devam eden yeni Türkevi'nde incelemelerde bulundu.

BM Genel Merkez Binası'nın karşısında bulunan yeni Türkevi'nin temeli geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen dış politika anlayışına uygun mekanlara ihtiyacının arttığını ve eski Türkevi binasının artık ihtiyacı karşılayamadığını belirtmişti.

Yeni Türkevi binası New York'un sembol binalarından olmaya aday

Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından olan yeni Türkevi, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.



New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 32 kat yüksekliğinde gökdelen inşa edilecek.



Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binalarına da mimari güzellik ve işlevsel açısından ciddi rakip olacak.



BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı yeni Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.



Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.



Binanın yapılacağı arsa, üzerinde bulunan yapıların yaklaşık bir yıl süren yıkım işlemi temel atılması için tamamlandı.



Arsanın BM'nin hemen karşısında bulunması ve yanında bulunan binalara zarar verilmemesi amacıyla yıkım işlemi hassas bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkılan binalardan çıkan enkaz ise çevreye duyarlı şekilde ayrıştırılarak taşındı.

LALE ŞEKLİNDE GÖKYÜZÜNE YÜKSELECEK

Yeni Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'deki incelemelerinin ardından projeye son halini verdi.



Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek.



Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.



Yeni Türkevi'nin kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek.



Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina, çevre dostu gökdelen özelliğini taşıyacak.