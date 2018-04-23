Türkiye'den AKPM'ye sert tepki

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine eski PYD eş başkanı Salih Müslüm'ün davet edilmesini kınadı.

Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan bir konferans düzenlenmesini ve terör örgütü PYD üyesi Müslüm'ün buraya davet edilerek sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi degˆerlerine ters du¨s¸en ve Avrupa Konseyi standartları yo¨nu¨nden kabul edilmesi mu¨mku¨n olmayan bu etkinligˆi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinligˆin gerc¸ekles¸tirilmesine izin verilmesini ve tero¨rist Salih Müslüm'in AKPM c¸atısı altında bir etkinligˆe katılmasını protesto etmek amacıyla, AKPM Tu¨rk Heyeti Bas¸kanı olarak Parlamenter Meclisin Nisan oturumundan ayrılarak Tu¨rkiye'ye do¨nu¨yorum. Heyet u¨yelerimizin bazıları AKPM Genel Kurulunda kabul edilecek olan ve Tu¨rkiye ile ilgili atıfların yer aldıgˆı bir kısım raporlara yo¨nelik degˆis¸iklik o¨nergeleri vermek ve bunları savunmak u¨zere AKPM'nin Nisan oturumunun kalan kısmına sınırlı bic¸imde katılacaklardır."

Bu arada AKPM'de düzenlenen yan etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. Müslüm'in Avrupa Konseyi binasına gelişinde ve etkinlik boyunca Fransız polisi tarafından korunduğu görüldü.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını 2010-2017 yılları arasında yapan Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından farklı suçlardan kamu davası açılmış ve hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarılmıştı.