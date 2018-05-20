Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesine teslim olacak olursa yandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora töreninde konuştu.

Konuşmadan satır başları

Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlar'da hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Bzi bunların asıl karın ağrısını iyi biliyoruz. Bunlar balkanları kendi nüfus alanı olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bizden alacağı çok ders var

Son bir kaç yıldır yaşadıklarımız Türkiye'nin belirlediği dış misyonun ne kadar doğru ve zor olduğunu göstermiştir. Afrika'da altın ve elmas için hangi soykırımlarının da altına imza attıklarını da biliyoruz. Suriye'de Irak'ta Yemen'de Filistin'de yaşananları da sergilediler. Bunlar değil mi Cezayir'de 5 milyon insan öldüren. Bunlar ki insanlık dersi veriyor ama bunaların bizden alacağı çok ders var.

Yaralıları bize verin bunaların tedavilerini yaptıralım dedik vermeyiz değiler. Kim bunlar Mısır, İsrail, Amerika. Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesi'ne saygıları vardı, uyma sözleri vardı. Dünya ikinci dünya savaşının şartlarını yaşamıyor.

Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'te: BM'nin 5 ülkesine dünya teslim edilirse yandık demektir

Kudüs ile ilgili attığımız bir adım vardı. Olayı BM'ye getirdik, BM'de süratle bir oylamaya gidildi. Neticede 128 ülke ABD'nin de içinde olduğu ülkeye hayır dedi. Bir Amerika'nın bir de İsrail'in adını biliyoruz oda çok zulmettikleri için.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

Zalimler için yaşasın cehennem. Onlar kabul etmek istemeselerde bu zulümlerin hepsi dünyanın farklı köşelerinde yaşanıyor.



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