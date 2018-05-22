Helikopterlerini kaybeden albay savunma yaptı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığı eski harekat komutanı kurmay albay Mustafa Ertürk savunma yaptı.

Hain darbe girişiminden sonra, 3. Ana Jet Üssü harekat komutanı eski kurmay albay Mustafa Ertürk böyle yakalanmıştı

İddianamede üzerine atılı suçları kabul etmeyen Ertürk, bu suçlamaların iftiralardan üretildiğini öne sürdü.

"15 TEMMUZ NORMAL GEÇTİ"

Ertürk, 15 Temmuz haftasının ve 15 Temmuz'un normal geçtiğini belirterek, cuma günü 16.30'da yapılan bayrak merasiminin ardından, personelin 17.00 gibi servislerle ayrıldığını belirtti.

"YERDEKİ EKİPLER TEÇHİZATLARI KAYBETTİ, BULUNCA DÖNECEKLER"

Saat 17.15'te üs ana nizamiyesinden çıktığını ve yarbay Taner Doğruer ile albay Zeki Koltukoğlu'na hasta ziyaretine gittiklerine işaret eden Ertürk, ziyaretteyken arayan 135. filo komutanı Alparslan Şahin'in, Beyşehir travers c¸alışması ic¸in bölgeye giden iki helikopterin araziye iniş yaptığını ve yerdeki ekiplerin bazı teçhizatlarını kaybettiğini, teçhizatı bulduktan sonra helikopterle döneceklerini aktardığını bildirdi.

Akıncı Üssü davası devam ediyor

"HASTA ZİYARETİNDEN ÇIKIP ÜSSE GİTTİM"

Ertürk, uçuşlar normalde bittiği için bu uçuşun nereden çıktığını sorduğu Şahin'in, personeli otobüs ile geri alacaklarını ancak bazı sorunlar nedeniyle helikopterle ayrılmaları gerektiğini söylediğini iddia etti.

AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA YENİ İTİRAFLAR

Bu uçuştan, daha önce kendisine haber verilmediği için kızdığını ileri süren Ertürk, Şahin'in bu planlamayı daha önce yaptıklarını söylediğini anlattı. Ertürk, saat 21.30 gibi durumdan rahatsız olduğu ve helikopterlerin akıbetini öğrenmek için hasta ziyaretinden çıkıp, üsse gittiğini ifade etti.

HELİKOPTERLER YALOVA'YA İNMİŞ

Odasına girdikten 5-10 dakika sonra telsizden kuleyi aradığını ve ardından saat 22.00 gibi kuleye gittiğini bildiren Ertürk, helikopterlerin saat 21.00'de Yalova'ya indiğini öğrendiğini vurguladı.

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Ertürk, her uçuştan haberi olduğunu bildiği Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) aradığını ancak bir şey öğrenemediğini ileri sürdü. Helikopterlerin yakıt almış vaziyette hazır beklediğini öğrendiğini, acil bir görev olduğu için de neden oraya gittiğinin söylenmediğini düşündüğünü öne süren Ertürk, daha sonra 135. filoya gittiğini aktardı.

Ertürk, filo komutanı Şahin'e durumu sorduğunu, onun da helikopterlerin neden Yalova'da olduğunu bilmediğini, aradığı pilotlardan birine ulaşabildiğini ancak onun da o an konuşamayacaklarını söylediğini ve sonrasında da dönüş yapmadığını bildirdiğini anlattı.

Kule'den filoya gittiğinde Şahin'in helikopterlerin Yalova'dan kalktığı bilgisini ilettiğini de ifade eden Ertürk, bu arada vekaleten yerine baktığı üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ın arayıp üsteki durumu, havada uçak bulunup bulunmadığını sorduğunu kaydetti. Ertürk, Şahar'a durumu ve uçuş yasağı ile ilgili emirleri ilettiğini bildirdi.

Ertürk, Şahar'ın ayrıca olağanüstü bir durum olduğunu, terör saldırısı yaşanabileceğini ilettiğini ve üssün alarm seviyesinin kırmızıya yükseltilmesini, giriş çıkışların kapatılmasını, tabur komutanlarının çağrılarak üssün kontrol altına alınmasını emrettiğini kaydetti.

Şahar'ın ikinci aramasında kalkışmadan bahsettiğini ve uçuşları kapatmasını bildirdiğini belirten Ertürk, zaten o sırada uçuşları kapattığını ifade etti.

Terör saldırısı olabileceğini de düşünerek nizamiyeleri ve tel örgüleri dolaştığını anlatan Ertürk, zaman zaman valiyle de irtibat kurduğunu ve kaygılanacak bir şey olmadığını söylediğini aktardı.

Ertürk, tümgeneral Haluk Şahar'ın darbeye destek mahiyetinde tek bir emir vermediğini iddia ederek, "Onun bana verdiği emirler, üssü kontrol altında tutmak için yardımcı da oldu. Darbeye destek mahiyetinde hiçbir şey söylemedi. Ben ne üs komutanımızdan, ne de hiçbir makamdan darbeye yönelik emir almadım, hiç kimseye de emir vermedim." dedi.

YALOVA'DAN İSTANBUL'A, ORADAN DA ANKARA'YA

Üsten kalkan ve Yalova'dan sonra irtibat kurulamayan helikopterlerin de Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününün yapıldığı Moda Deniz Kulübü'ne gittiğini, yine Şahar'ın aramaları sırasında öğrendiğini savunan Ertürk, oraya gitmelerinin de kendisini şaşırttığını belirtti.

Ertürk, bu helikopterlerin Akıncı Üssü'ne gittiğini daha sonra Korgeneral Mehmet Şanver'den öğrendiğini aktardı.

Suçlamaları kabul etmeyen ve FETÖ ile bir bağı bulanmadığını bildiren Ertürk, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Akıncı Üssü davasında ara karar

Duruşma yarına ertelendi.