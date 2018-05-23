Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programıın ardında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran ayrı bir öneme sahip. İlk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir.'' dedi. Erdoğan. ''15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiçbirşeyin eskisi gibi gidemeyeceği ortaya çıktı'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı: Kurdaki dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini yansıtmıyor

24 Haziran'da yeni yönetim sistemi devreye girecek diyen Erdoğan, partilerin ilk defa kendi aralarında ittifaklarla milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

Cumhur ittifakına değinen Erdoğan ''Diğer ittifaktakta her parti ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Bu ittifakın ülke yönetimine talip olarak değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıktı. Milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi aralarında okadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte zorlanıyoruz.'' dedi.

''Bizim alengirli işlere aklımız ermez bizim siyasetimiz samimiyet siyasetidir'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İttifak içerisinde olduğumuz partilerle hangi koşullarla ittifak yaptığımızı milletimiz ile paylaştık'' ifadelerini kullandı.

''Kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan, ''Önemli olan millete hangi hizmetlerin verilebildiği, ülkeye hangi projelerin kazandırıldığıdır'' şeklinde konuştu.

''Kurda yaşanan dalgalanma gerçekle uyumlu değil'' diyen Erdoğan büyümenin sürdüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Finansal istikrarın gereği yapılacak, kimsenin şüphesi olmasın"

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GERÇEKLERİYLE UYUMLU DEĞİL"

Erdoğan, kurdaki dalgalanmanın küresel düzeyde yaşandığını vurgulayarak "Kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurdaki dalgalanma) Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı yoktur." dedi.

"ÖNÜNÜ KESEBİLECEK İMKANLARA SAHİBİZ"

Erdoğan, "Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz." dedi.

"KENDİ YERLİ PARANIZI DÖVİZE DEĞİŞMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedikodulara kimse itibar etmesin. Seçimden sonra tedbirlerimizi çok farklı alacağız. Türkiye serbest piyasa ekonomisine bağlıdır. Mali disiplin sürecinden kimsenin şüphesi olmasın. Kendi yerli paramızı dövizle değişmeyelim.Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir. " dedi.