Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da halka hitap ediyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sadece seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle kucaklaşıyor. Hasbihal ediyoruz.

Bize zaman zaman yorulmuyor musun diye soruyorlar. Bende merhum Neşet Ertaş'ın dizeleriyle yanıtlıyorum. Aşkınan çalışan yorulmaz.

Size 4 sene önce bu meydanda verdiğim sözleri, Rabbim gerçekleştirmeyi nasip etti.

Yeri geldi ailemizden feragat ettik, uykusuz kaldık. Ama hamdolsun size verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık.

Bu iş ustalık ister ustalık. bu iş dert ister dert.

Evlatlarımızın kaliteliği eğitim alabilmesi için 8072 yeni derslik yaptık.

Zerre kadar burada emeği olmayan, yalan konuşanlara mı bu ülke teslim edilecek?

Güçlü Türkiye için, sizden destek istemeye geldim.

46 bin 310 metrekarelik bir Millet Bahçesi'ni Adana'ya kazandıracağız.

33 binlik stadyumu daha evel bitirmiştik, şimdi eski stadın yerine bir Millet Bahçesi yapacağız.

Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellerimize, yaşlılarımıza 4 buçuk katrilyon destek verdik.

Adana'ya 1500 yataklı Şehir Hastanesi'ni yaptık mı?

Peki Bay Kemal ne yaptı?( Savaş Ay'ın, hastane görüntüleri izleniyor)