Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi!

F-35'leri teslim alacak heyet F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin Üssü'ne geldi. Türkiye'ye teslim edilmesi beklenen F-35'lerin gerçekleştirdiği ilk uçuşu görüntülendi.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.