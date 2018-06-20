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Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi!

, 2 adet F-35 savaş uçağını yarın Teksas’ta yapılacak törenle 'ye teslim etmeye hazırlanıyor. Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıklamıştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 18:13
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi!

F-35'leri teslim alacak heyet F-35'lerin ana üreticisi Üssü'ne geldi. 'ye teslim edilmesi beklenen F-35'lerin gerçekleştirdiği ilk uçuşu görüntülendi.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

İlk Türk F-35 savaş uçağı uçuşunu yaptı

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar 'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

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Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi!
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