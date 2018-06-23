Son dakika haberi: CHP'nin İstanbul Maltepe Mitingi diye paylaştıkları yer bakın neresi çıktı?

Cumhuriyet Gazetesi, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin son mitingine ait bir görsel paylaştı.

2 YIL ÖNCE YENİKAPI'DAKİ DEMOKRASİ MİTİNGİNİ PAYLAŞTILAR

HDP'lilerin de yoğun olarak katıldığı gözlenen mitingin "uydudan" çekildiği iddia edilen fotoğrafına bakanlar gözlerine inanamadı.

Çünkü, CHP adayı İnce'nin olduğu iddia edilen uydu görüntüsü, 2 yıl önceki Yenikapı mitingine aitti.

ALGI OPERASYONLARI TUTMADI

Maltepe Miting alanı ile Yenikapı Miting alanı arasındaki farkı göremeyen CHP medyası, yaptığı algı operasyonuyla yine komik duruma düştü.

2016 yılında, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitinginin görüntüsü, CHP mitingi gibi gösterildi.