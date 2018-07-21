Örgüt sırları çözülüyor! Adnan Oktar ve Oktar Babuna böyle tanışmış

Babuna, 99'da kan kanseri olduğunu söylemiş, uygun bir ilik bulunduğu takdirde iliğin sahibine 10 milyar vereceğini açıklamıştı. İlik kampanyasına binlerce insan katılmıştı.

Babuna, kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı.

Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu ve kan ve ilik örneklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi.

Prof. Cevat Banuna'nın oğlu olan Oktar Babuna İsevk edilenversitesi Tıp Fakültesi'nden mezundu.

BÖYLE TANIŞMIŞLAR

CNN Türk'ün haberine göre; Babuna'nın Oktar'la da üniversite okurken tanıştığı ortaya çıktı. 1986 yılında gözaltına alınmasının ardından mehdi olduğunu iddia ettiği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'sevk edilen Adnan Oktar'ı burada ilk muayene eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sefa Saygılı, önemli açıklamalar bulundu.

Adnan Oktar'ın ağır hastaların olduğu bölümde kaldığını söyleyen Saygılı şunları söyledi: "Hiç unutmam, 2 tane MİT görevlisi geldi. 'Burada insanları kendisine bağlamasın, dikkat ediyor musun' dediler. 'Bunların hepsi katil tecavüzcü falan, etkileme şansı yok' dedim. O dönem tıp öğrencileri staj için hastaneye gelir, Adnan Oktar da onlarla çok ilgilenirdi. Bir numaralı adamı Oktar Babuna'yı da staja geldiği zaman kendisine bağladı. Daha sonra Babuna'nın bütün malvarlığını elde etti."