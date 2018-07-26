Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor

Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Kredi paketini attığı tweet ile duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ 3. KÖPRÜ'NÜN REFİNANSMANINDA KULLANILACAK

Edinilen bilgilere göre, Çinli finans kuruluşlarından sağlanan 3.6 milyar dolarlık kredinin 2.4 milyar doları Üçüncü Köprü'nün refinansmanı için, 1.2 milyar doları ise BOTAŞ'ın depolama tesisleri için kullanılacak.

ICBC BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bakan Albayrak, mayıstaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.