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müjdeyi verdi: Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği Çin seyahati meyvesini verdi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 21:47
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor

Çinli finans kuruluşlarından, ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Kredi paketini attığı tweet ile duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ 3. KÖPRÜ'NÜN REFİNANSMANINDA KULLANILACAK

Edinilen bilgilere göre, Çinli finans kuruluşlarından sağlanan 3.6 milyar dolarlık kredinin 2.4 milyar doları Üçüncü Köprü'nün refinansmanı için, 1.2 milyar doları ise BOTAŞ'ın depolama tesisleri için kullanılacak.

ICBC BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

, mayıstaki ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

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Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor
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