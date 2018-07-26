Son dakika: Türkiye'den ABD'ye Brunson yanıtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın Papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı küstah açıklamaya karşılık "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dedi.



ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı küstah açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AKSOY: BU DİL KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence'in ülkemize yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya, "Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez" cevabını verdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi'nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."