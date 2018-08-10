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Lideri Bahçeli’den partililere TL talimatı

Genel Başkanı , Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürülmesi” talimatını verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 21:49
MHP Lideri Bahçeli’den partililere TL talimatı

Genel Merkezinden yapılan açıklamada, 'nin ABD Başkanı Trump'ın attığı bir tweetin arkasından aşırı düzeyde yükselen döviz kurlarından sonra bugün akşamüzeri yaptığı açıklamada bu kumpasa karşı birliktelik çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların hemen ardından, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürülmesi" talimatını verdiği aktarıldı.

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MHP Lideri Bahçeli’den partililere TL talimatı
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