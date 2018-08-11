Başkan Erdoğan: "Bu gafillere Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu göstereceğiz!"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Sizin bu sevginiz bizim en büyük moral kaynağımızdır. Bizim arkamızda 81 vilayetimiz olduğu sürece bizim arkamızda 81 milyon vatandaşımız olduğu sürece Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Son günlerinde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma bahane edilerek ülkemizin üstünde kara bulutlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın füzeleridir. Biz bu savaşa karşı tedbirleri alıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU AĞZINLA KUŞ TUTSAN AVUCUNU YALARSIN!"

Sanıyorlar ki döviz kurunu arttırınca bu millet diz çökecek; biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor! Yeni bir genel sekreter atadı; sayın Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum ama ne yazık ki genel başkanı ondan nasibini almamış başka telden çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu; ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun Kılıçdaroğlu bu döviz baronlarının yanında yer alırsan sana payda verecekler?

"Bizim gücümüz paramızdan değil imanımızdan gelir! Bizimle hesaplaşmak için bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasınlar; ülkemizle uğraşıp iflah olan kimse yoktur. Bu milletin ahını alan herkes elinde sonunda belasını bulmuştur. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, yeter ki hedeflerimizden uzaklaşmayalım, biz üzerimize düşenleri yapacağız gerisini Rabbimize havale edeceğiz. Ekonomimizi nice sorunlarla baş ederek büyüttük, bugün geldiğimiz yeri önemli görüyor fakat yeterli bulmuyoruz. Hedeflerimiz çok büyük bu hedeflere ulaşırken çok çalışmalıyız."

"Neymiş efendim papazı yarın akşama kadar gönderecekmişiz... Burası Çatladıkapı ülkesi mi burası Türkiye!"