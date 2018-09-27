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Erdoğan'ın "'de reform" çağrısına 'den destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısına Avrupa Birliği Konseyi Başkanı da destek verdi. Tusk, Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ", Birleşmiş Milletler'in reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor. Aciliyet açıktır ve uygulama esastır." dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 21:55
Erdoğan'ın BM'de reform çağrısına AB'den destek geldi

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , "AB, Birleşmiş Milletler'in () reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor." dedi.

Tusk, BM 73. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, liderler olarak BM'yi görevini başarıyla yerine getirme araçlarıyla donatmaları gerektiğini söyledi.

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"BU REFORMLARA ÇOK İHTİYAÇ VAR"

"AB, BM reformuna yönelik mevcut çabaları güçlü biçimde destekliyor." diyen Tusk, "Bu reformlara çok ihtiyaç duyuldu ve gecikti. Aciliyet açıktır ve uygulama esastır." ifadelerini kullandı.

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SURİYE VE LİBYA

Suriye'de savaş sürdükçe halkın acı çekmeye devam edeceğini vurgulayan Tusk, "İnsani bir facia yaşanmaması için İdlib'de (Rusya ve arasındaki) anlaşma tam olarak uygulanmalıdır." çağrısında bulundu.

Tusk, Libya'daki istikrarsızlıktan faydalanan insan kaçakçılarının yol açtığı acılara dikkati çekerek, "Libya halkını acımasız bir şekilde kullanan insan kaçakçılarına yaptırım uygulanmalı ve adaletin önüne çıkartılmalıdırlar." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Afrika kıtasının önemine de değinen Tusk, Afrika'nın büyük zorluklar kıtası olduğu kadar aynı zamanda büyük fırsatları da barındırdığını ifade etti.

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Erdoğan'ın "BM'de reform" çağrısına AB'den destek geldi
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