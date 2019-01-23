Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den çok önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rusya'da bulunmakta olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretimiz Kerç Boğazı'ndaki elim faciadan sonra gerçekleşiyor. Aralarında 4 vatandaşımızın da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. 4 vatadanşımızın da arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomi, ticaret, sanati, enerji ve kültür alanlarında çok yoğun bir işbirliğine sahibiz. Turizm bu işin başını çekiyor. Sayın Putin ve şansımın katkılarıyla mevcut ilişkilerimiz güçleniyor. Ticaret hacmindeki artış eğilimi devam ediyor. Ticaret hacmimiz 26 milyar doları bulmuş durumda. 2019 yılı çok özel bir yıl olacaktır. Bu yıl Türkiye ve Rusya'da kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 6 milyona yakın Rus misafirimizi ağırladık.

Vize muafiyetini de görüştük. Tam vize muafiyeti de halklarımızın kaynaşmasını güçlendirecektir.

Bugün özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı ele aldık. Gerek İdlib mutabakatı, gerekse 4'lü Suriye Zirvesi'nin konuştuk.

ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

Rusya ile koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız.

ABD Suriye'den çekilirken terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluk doğmaması kritik öneme sahiptir.

Suriye'de Anayasa Komitesi'nin bir an önce kurulması aciliyet taşıyor.

VLADİMİR PUTİN'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti"

"Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz."

"Sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum."

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, özellikle 2018'de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019'da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.



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