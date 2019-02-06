YSK seçmen sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2019 Hangi sandıkta nerede oy kullanacağım?

31 Mart seçimlerine günler kala, 57 milyon seçmeni ilgilendiren sandık sorgulama sayfası YSK tarafından erişime açıldı. 'Nerede oy kullanacağım?' başlığı ile yayında olan sayfa aracılığıyla vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebiliyor. Peki, YSK seçmen sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İzlemeniz gereken yol şu şekilde...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin öncelikle "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp" adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açlan ekranda gerek eski tip nüfus cüzdanı gerekse yeni kimlik kartı ile sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İlgili bilgilerle "sorgula" butonuna tıklanıldıktan sonra hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan, e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bir başka seçmen sorgulama sistemi ise mobil uygulamalar. YSK seçmen sorgulama işlemleri için mobil uygulamaları da devreye soktu. Android ve İOS için hazırlanan mobil uygulamaları telefonunuza indirerek seçmen kaydınız ile ilgili gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.

Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin.

Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

E DEVLET SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

Aşağıdaki illerde 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.

2019 SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilişi töreninde konuştu. Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi.

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERİ

Saadet Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 1. sırayı aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 2. sırayı aldı.

Türkiye Komünist Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 3. sırayı aldı.

Vatan Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 4. sırayı aldı.

Büyük Birlik Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 5. sırayı aldı.

Hür Dava Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 6. sırayı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 8. sırayı aldı.

Demokrat Partiyerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 9. sırayı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 10. sırayı aldı.

İyi Parti, yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 11. sırayı aldı.

HDP yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 12. sırayı aldı.

Demokratik Sol Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 13. sırayı aldı.