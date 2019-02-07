Başkan Erdoğan Külliye'de açıklama yapıyor

Türkiye-ABD ilişkilerinde tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık.

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir.

TRUMP'IN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.

"ABD'NİN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE TÜRKİYE SORUMLULUĞU DEVRALMAYA HAZIRDIR"

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.

"BUNUN FATURASI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKACAK"

DEAŞ'ı sıfırlarız dedik. Ama maalesef bu adım YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.

Tüm hazırlıklarımız tamam. Terör örgütleri ile mücadelede kararlıyız. ABD'nin de bizimle aynı hassasiyetleri olduğuna inanıyoruz.

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