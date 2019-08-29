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fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?Güncel fiyat listesi burada!

'ya yapılan son zammın ardından tütün mamülü kullanan vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? sorusunun yanıtını araştırarak güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Pek çok yerli ve yabancı tütün mamülünü kapsayan yeni bir arttırımının gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İşte 26 Ağustos güncel listesi...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 02:07
Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?Güncel fiyat listesi burada!

Son gelen zammın ardından tütün mamüllerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz zamda Resmi Gazete yayımlanan bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla; sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya yükseltilmişti. Vatandaşlar yeni fiyatları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde, fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ...

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Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?Güncel fiyat listesi burada!
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