Başkan Erdoğan ABD'de açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuna hitap etti.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de flaş mesajlar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York'a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu'na gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Pasaportlarımız ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir.





Bizler hepimiz ortak bir medeniyeti ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Bağdat var Endülüs var. Bizim ortak tarihimizde tüm insanlığın yolunu ufkunu aydınlatan Biruniler, İbni Sinalar var.

Kardeşlik hukukumuzu gözettiğimiz sürece aramızdaki şu muhabbeti diri tuttuğumuz sürece emin olun hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir.

Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak biz onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

HİÇ KİMSE BİZİM BİNLERCE YILLIK KARDEŞLİĞİMİZE LEKE SÜREMEZ"

Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez, kimse bizi bölemez. Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

Müslümanlar hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine bizzat şahit oldular. Hamdolsun bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi gerek ekonomik hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem bakımından 11 Eylül öncesinden çok daha güçlüdür.

Bugün tüm dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz. İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor.





"MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA KANI CANI MALI IRZI HARAMDIR"

Müslümanın müslümana kanı canı malı ırzı haramdır. Böyle olduğu halde bu Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar,bunların bizim dinimizde yeri var mı? Asla.

Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor. Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimiz Haçlı özlemiyle, Müslüman nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafından şehit edildi.

"KATİL SÜRÜLERİNİN EYLEMLERİ İSLAM DÜŞMANLARINA DA İSTİSMAR ZEMİNİ SUNUYOR"

El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.

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