Google'dan Sonbahar Ekinoksu için özel doodle! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar

Google, Sonbahar Ekinoksu'nu unutmadı ve ana sayfasında Doodle çalışmasına yer verdi. Milyonlarca vatandaş çeşitli konularda araştırma yaptığı sırada, karşılarında özel bir Doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Hal böyle olunca, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri hakkındaki sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir ve özellikleri nelerdir?

GOOGLE DOODLE OLAN SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Bilindiği üzere, ekinoks durumu, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanır. Yılda iki kez tekrarlanan bu durum, İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olur. Birçok özelliği de barındırır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizde, yılda iki kez gerçekleşen ve Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca vatandaş için oldukça önem arz eden bu durum hakkındaki detaylara yer verip; 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri ve beraberinde merak edilenleri derledik.