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'dan için özel doodle! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar

Küresel arama motoru , 23 Eylül için özel bir doodle çalışması yaptı. Bu doğrultuda, Google üzerinde araştırma yapan vatandaşlar Sonbahar Ekinoksu doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Bilindiği üzere ekinoks, gündüz ile gecenin eşit olması durumudur ve yıl içerisinde İlkbahar ve Sonhabar olmak üzere iki kez gerçekleşir. Peki, Google Doodle olan Sonbahar Ekinoksu nedir, ne üzerinde etkileri vardır ve özellikleri nelerdir? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 01:13
Google'dan Sonbahar Ekinoksu için özel doodle! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar

, 'nu unutmadı ve ana sayfasında Doodle çalışmasına yer verdi. Milyonlarca vatandaş çeşitli konularda araştırma yaptığı sırada, karşılarında özel bir Doodle çalışması ile karşılaşıyorlar. Hal böyle olunca, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri hakkındaki sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Peki, 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir ve özellikleri nelerdir?

GOOGLE DOODLE OLAN SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Bilindiği üzere, ekinoks durumu, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tanımlanır. Yılda iki kez tekrarlanan bu durum, İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olur. Birçok özelliği de barındırır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sizler için hazırladığımız haberimizde, yılda iki kez gerçekleşen ve Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca vatandaş için oldukça önem arz eden bu durum hakkındaki detaylara yer verip; 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu özellikleri ve beraberinde merak edilenleri derledik.

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Google'dan Sonbahar Ekinoksu için özel doodle! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? İşte detaylar
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