İphone 11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu? Yeni IPhone’lar ne kadar?

Her sene çıkardığı telefonlar ile oldukça geniş bir kitleye hitap eden Apple, bu yıl da her yıl olduğu gibi Eylül ayında lansmanını gerçekleştirdi. 10 Eylül Salı günü gerçekleştirilen lansman ile birlikte İphone 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max modelleri kullanıcıların beğenisine sunulurken, fiyatları da belli oldu. Türkiye'den de çok sayıda kullanıcısı olan Apple'ın Türkiye fiyatları merak ediliyor. Peki, Yeni İphone'lar ne kadar? İşte bu soruların yanıtları…

YENİ İPHONE'LAR NE KADAR? İPHONE 11, 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...