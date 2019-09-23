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11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max fiyatı belli oldu mu? Yeni IPhone’lar ne kadar?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Eylül ayında lansmanını gerçekleştiren Apple, 3 yeni telefon modelini tanıttı. 10 Eylül Salı günü yapılan tanıtımın ardından 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max modellerinin özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihi açıklandı. Özellikle ’de de yoğun bir ilginin olduğu bu ürünlerin Türkiye fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İphone 11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Yeni İphone’ların Türkiye fiyatı ve özellikleri…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 14:12
İphone 11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu? Yeni IPhone’lar ne kadar?

Her sene çıkardığı telefonlar ile oldukça geniş bir kitleye hitap eden Apple, bu yıl da her yıl olduğu gibi Eylül ayında lansmanını gerçekleştirdi. 10 Eylül Salı günü gerçekleştirilen lansman ile birlikte 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max modelleri kullanıcıların beğenisine sunulurken, fiyatları da belli oldu. 'den de çok sayıda kullanıcısı olan Apple'ın Türkiye fiyatları merak ediliyor. Peki, Yeni İphone'lar ne kadar? İşte bu soruların yanıtları…

YENİ İPHONE'LAR NE KADAR? İPHONE 11, 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...

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İphone 11, 11 Pro ve Iphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu? Yeni IPhone’lar ne kadar?
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