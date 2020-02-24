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Son dakika haberleri: son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi detayları ortaya çıktı! Af yasası hangi suçları kapsıyor?

İkinci Yargı Paketi ve Genel hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis'e gelmesi beklenen 'İkinci Yargı Paketi' için flaş açıklamalarda bulundu. Gül'ün bu açıklamasının ardından, 2020 af yasası ve ceza infaz indirimi hakkındaki detaylar da ortaya çıktı. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan'a konuyla ilgili bir sunum yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza infaz indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika haberleri: Af yasası son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi detayları ortaya çıktı! Af yasası hangi suçları kapsıyor?

İkinci Yargı Paketi ve Genel 'na yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan çalışmalar, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini duyurmuştu.

AF YASASI MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, 'İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman sunulacak?' sorusuna yanıt verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CEZA İNFAZ İNDİRİMİ KİMLERE VURUYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberleri: Af yasası son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi detayları ortaya çıktı! Af yasası hangi suçları kapsıyor?
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