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SON DAKİKA: Af yasası ve infaz paketi detayları belli oldu! Ceza indirimi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum

İkinci Yargı Paketi kapsamında olarak değerlendirilen süreçle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Corona virüs vakalarının ardından, hükümet tarafından infaz düzenlemesi süreci hızlandırıldı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta TBMM'ye af yasası olarak da değerlendirilen infaz düzenlemesi sunulmuştu. Gelen son durum bilgilerine göre, ceza infaz paketinin ayrıntıları ve kapsamını içerek taslak metni ortaya çıktı! Bu gelişmenin ardından, 'Af yasası ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası ne zaman çıkıyor, kimleri, hangi suçları kapsıyor? İşte, son dakika af yasası haberleri...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 11:16 ABONE OL
AF YASASI SON DAKİKA: Af yasası ve infaz paketi detayları belli oldu! Ceza indirimi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum

olarak da adlandırılan 2020 ceza infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri peşi sıra geliyor. Corona virüsü vakalarının ardından, bir süredir hükümetin gündeminde olan infaz düzenlemesi öne çekilmişti. Öyle ki, geçtiğimiz hafta AK Partili ve MHPli kurmaylar tarafından ilgili düzenleme Meclis'e sunulmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, 'Af yasası ne oldu, Meclis'e geldi mi?' sorusu da cevabını bulmuştu. Bugün gelen son habere göre, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu.

AF YASASI KAPSAMI BELLİ OLDU! TASLAK METİN ORTAYA ÇIKTI

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP ve İYİ Parti'ye de sunacak. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkumların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, kimleri ve hangi suçları kapsıyor?

İşte, son dakika af yasası haberleri ve infaz düzenlemesinin taslak metni;

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AF YASASI SON DAKİKA: Af yasası ve infaz paketi detayları belli oldu! Ceza indirimi ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum
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