Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüsü açıklaması: Bu 3 haftada...

Türkiye, corona virüsüne karşı aldığı üst düzey önlemlerle mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son derece şeffaf bir şekilde yürütülen süreçte, her gün kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılıyor. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsü kaynaklı vaka sayısının 1529'a yükseldiğini, ölenlerin sayısının ise 37 olduğunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, özel bir televizyon kanalında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'dan son dakika açıklamaları yapıldı.

"BU 3 HAFTADA..."

Prof. Dr. Ünal, corona virüsü tedavisi kapsamında kullanılacak aşı hakkında bilgi verirken ABD ve Çin gibi ülkelerdeki son durumu anlattı. Ünal, Türkiye'deki corona virüsü vakalarının azalması için izolasyonun önemini vurgulayarak herkesin kendisini pozitif sayması gerektiğini belirtti. Ünal'ın açıklamalarının devamındaki '3 hafta detayı' ise programa adeta damga vurdu.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;