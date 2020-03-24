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Üyesi profesörden açıklaması: Bu 3 haftada...

Ülkemizde de görülen yeni tip (Covid-19) hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de görülen corona virüs vaka sayısı 1529 olarak açıklanırken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 37 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı Üyesi olan Prof. Dr. Serhat Ünal'dan da bir son dakika açıklaması yapıldı. Ünal, yeni tip corona virüsü salgınında izolasyonun önemini vurgularken herkesin kendini pozitif kabul edip tedbirlerini almasını gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ünal ayrıca, açıklamasının devamında 3 hafta detayına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 08:31 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüsü açıklaması: Bu 3 haftada...

Türkiye, corona virüsüne karşı aldığı üst düzey önlemlerle mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son derece şeffaf bir şekilde yürütülen süreçte, her gün kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılıyor. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada yeni tip kaynaklı vaka sayısının 1529'a yükseldiğini, ölenlerin sayısının ise 37 olduğunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, özel bir televizyon kanalında Sağlık Bakanlığı Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'dan açıklamaları yapıldı.

"BU 3 HAFTADA..."

Prof. Dr. Ünal, corona virüsü tedavisi kapsamında kullanılacak aşı hakkında bilgi verirken ABD ve Çin gibi ülkelerdeki son durumu anlattı. Ünal, Türkiye'deki corona virüsü vakalarının azalması için izolasyonun önemini vurgulayarak herkesin kendisini pozitif sayması gerektiğini belirtti. Ünal'ın açıklamalarının devamındaki '3 hafta detayı' ise programa adeta damga vurdu.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;

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Bilim Kurulu Üyesi profesörden son dakika corona virüsü açıklaması: Bu 3 haftada...
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