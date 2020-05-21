Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile yapılan dev hastane ile ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan, daha sonra açılış törenine katıldı. Açılışa Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise koronavirüs nedeniyle videokonferans yöntemiyle ülkesinden bağlandı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu hastanenin ülkemize milletimize hayırlı olmasını istiyorum. Yüklenici firmadan, işçiye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk- Japon dosytluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İsmini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. İsmi ile uyumlu olması için hastanenin etrafını çam ve sakura ağaçları ile donattık. Bunlar bizim dostluğumuzu sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidesi olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

Bu hastane Türk ve Japon işbirliğinin bir dayanışmasıdır. Bu hastane büyüklüğü ile şimdiden dünyanın en büyük hastaneleri arasına girmiştir. 2682 yatağı, 782 klinik odası ile koronavirüs ile mücadelede kritik bir rol oynayacaktır. Tam kapasitede 35 bin günlük hasta kapasitesine sahip. 3 helikopter pisti de bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Artık İstanbul, uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir.

ŞİNZO ABE VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe törene videkonferans ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Abe şu açıklamalarda bulundu:

Başkan Erdoğan, bana törene katılmam için nazik bir davette bulundu. Küresel sorun olan koronavirüs nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ama buradan katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta da olsam kalbim Sayın Erdoğan ve Türkiye ile beraberdir.

Bu hastanede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. En son teknoloji ile donanmış, en büyük hastanelerden biridir.

"AŞININ ADİL DAĞITIMI ÖNEMLİ"

Bu hastanenin aslında haziranda hayata geçmesi planlandığını biliyorum. Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla açılışın erkene alındığını, bir kısım koronavirüs vakaları için kullanıldığını biliyorum.

Koronavirüsle mücadelede uluslararası yardımlaşma çok önemli. Aşı çalışmaları ve bulunduktan sonra adil dağıtımı bizim için çok önemlidir. Japonya'da geliştirilen, koronavirüs ile mücadelede başarı elde edilebileceği belirtilen ilacı tüm dünya ülkeleri ile paylaşacağız. Türkiye'ye de bu ilacı göndereceğiz.

Japonya'da gelişmekte olan ülkelere tıbbi malzeme yardımında bulunmak için istekli ve hazırdır. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı Ertuğrul Faciasının 134'üncü yılıdır. Ertuğrul Anma Töreni'nin bu koronavirüs salgını sonrası gerçekleşmesini istiyoruz. Bu hastanenin sımsıcak dostluğumuza katkıda bulunmasını temenni ederim.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: 35 BİN HASTAYA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTE VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

18 yılda 87 bin 512 yatak kapasitesi kazandırıldı. 636 hastane yapıldı. Bu hastane günlük 35 bin hastaneye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor.

Kovid-19 salgını ile mücadele sırasında şehir hastanelerinin ne kadar gerekli olduğunu gördük. Ülkemiz altyapısı sayesinde yoğunluk oluşmadan hastalığı kontrol altına almıştır.

Kaliteli ve özellikli sağlık hizmeti ile sağlık turizminde önemli bir yere gelme konusunda da büyük bir adım atıyoruz. Türkiye, tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Başakşehir Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.

Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak. Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.